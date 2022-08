Anápolis terá a ‘maior festa de piseiro do mundo’ com João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon

Os fãs de piseiro e sertanejo que se preparem, pois o próximo mês de setembro será marcado pela ‘maior festa de piseiro do mundo’ e as expectativas são boas.

O dono da Nobel Eventos, Werlan Moura, anunciou nas redes sociais que o evento contará com a presença do rei do piseiro João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon.

Com data marcada para o dia 10 do próximo mês, Werlan adiantou ao Portal 6 que só poderá definir o local após o início das vendas dos ingressos, no dia 15 de agosto.

O empresário também comentou sobre a possibilidade de preços para a ocasião. Segundo Werlan, serão dois espaços: frontstage e camarotes.

O front terá open bar de cerveja, água e refrigerante, tendo o primeiro valor promocional de R$ 110. Já os camarotes, serão para oito pessoas, no valor de R$ 2.200. Vale ressaltar que há possibilidades de mudanças nesses valores.

De acordo com o promotor do show, o evento será uma “festa para amanhecer o dia” e promete muita animação nos palcos.