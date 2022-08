Juliette diz que após fama perdeu o orgulho

A campeã do BBB 21 e cantora Juliette Freire, 31, conversou com fãs e internautas através do Space do Twitter na noite desta quarta-feira (3). Ela contou que, com a fama, passou a ter acesso a hábitos que não faziam parte de seu cotidiano.

Em certo momento, ela contou que não gosta de experimentar as águas saborizadas. “Não gosto dessas águas de rico. Não curto água com gosto doce. Água não tem que ter gosto”, contou. Ela ainda disse que após a fama passou a ser mais desligada com sua vaidade.

“Antes de ser famosa, eu não saía sem cílios [postiços], maquiagem, salto. Hoje não faço questão, não. Vocês podem me ver sem maquiagem e de tênis por aí… Perdi o orgulho total, estou nem aí para nada. Quero conforto”, afirmou.

Na manhã desta quinta (5), a #julietteresponde chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Fãs comentaram sobre as afirmações da ex-BBB. “Essas águas de rico que tem gosto doce, eu gosto é de água com cloro… muito espírito de pobre mesmo”, escreveu uma.

“O orgulho por você, pela sua evolução e talento é muito grande, mas quanto a sua coragem bichinha, você é um exemplo de milhões, parabéns mulher, você é gigante”, elogiou outra. “A pergunta que não quer calar, a mudança no cabelo vem quando? E o que vai ser?”, perguntou ainda uma fã, após Juliette dizer que talvez mude o visual.