Pedestre se depara com mulher assassinada próximo a calçada, em Aparecida de Goiânia

Um portão aberto de uma casa que fica na Rua dos Curiós, localizada no Bairro Morada dos Pássaros, em Aparecida de Goiânia, chamou a atenção de um homem que passava pelo local.

Não eram nem 9h desta quinta-feira (05) quando ele observou que, próximo ao portão, havia um corpo no chão. Perto, uma faca. O Portal 6 apurou que o local é conhecido por ser freqüentado por usuários de drogas.

Conforme a testemunha, na noite em questão houve muita movimentação na porta dessa residência. Entre as peças do quebra-cabeça está um carro VW GOL, com os pneus furados.

A Polícia Técnico Científica foi acionada e o corpo da mulher, de 39 anos, foi removido após a chegada da companheira – uma mulher de 36 anos.