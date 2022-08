Encapuzados chegam armados a posto de combustível em Anápolis e tocam o terror

A noite desta sexta-feira (05) foi de terror para frentistas do Posto Cerrado do Bairro Aldeia dos Sonhos, região Norte de Anápolis.

Dois homens encapuzados e com armas de fogo em punho anunciaram um assalto e levaram mais de R$ 500 dos dois trabalhadores.

De acordo com as vítimas, eles chegaram num VW Jetta branco, com rodas pretas e vidros escuros. O motorista ficou no veículo e os outros dois desceram para cometer o crime.

De um dos frentistas os bandidos levaram R$ 233. Da outra trabalhadora foi roubada a quantia de R$ 300.

Depois do assalto, eles entraram novamente no carro e fugiram no sentido Jaiara. O caso será investigado pela Polícia Civil.