Aos 10 anos, estudante de Anápolis é classificada em concurso sobre empoderamento feminino

Com apenas 10 anos, Ana Beatriz, uma estudante da rede municipal de Anápolis, foi classificada no concurso Cruzada pela Dignidade 2022, com foco no empoderamento feminino.

Com o tema “Meninas, jovens e mulheres empoderadas: grandes desafios e novas conquistas”, a ação realizada em conjunto pelo poder judiciário, Rotary Club e com o apoio da Prefeitura de Anápolis, reuniu 104 unidades escolares da rede municipal, colégios estaduais e particulares. Além disso, contou com mais de 50 mil alunos da cidade.

A premiação garante que todas as nove classificadas no concurso passem um tempo com mulheres anapolinas influentes e de destaque para a sociedade.

Decidida, a pequena estudante definiu que o empoderamento feminino diz respeito à “uma mulher que pode ser o que quiser”.

A premiação oficial vai ocorrer no dia 12 de agosto, onde também será divulgada a lista com as demais garotinhas classificadas, assim como os vídeos, desenhos e redações selecionados.