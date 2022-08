Casos de Varíola dos Macacos aumentam 34% em Goiás

O número de casos confirmados de Monkeypox, mais conhecida por Varíola dos Macacos, cresceu 34% em Goiás nos últimos três dias. Os infectados saltaram de 38 para 51, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) desta segunda-feira (08).

Goiânia é a única cidade que apresentou novos contaminados. Saiu de 31 para 44 casos – um crescimento de quase 42% neste fim de semana.

O número de suspeitas também cresceu, com o acréscimo de mais 23 notificações. No total, o estado tem 142 casos em investigação espalhados por 36 municípios.

Apesar de não ter casos confirmados da varíola dos macacos, Anápolis chama a atenção no último boletim da SES. A cidade dobrou o número ocorrências suspeitas da doença, saindo de 02 para 04 casos. O município é o segundo com mais suspeitas, perdendo somente para Valparaíso, com 05 notificações.

Até agora, apenas homens foram infectados. Os contaminados têm entre 23 e 43 anos. Além deles, outras 16 pessoas estão sendo rastreadas por terem tido contato com os pacientes.