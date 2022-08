Compraram carro por 100 dólares e venderam por 1 milhão para Elon Musk

Já imaginou adquirir um carro por cerca de R$ 511 (US$ 100) e ter o modelo comprado por ninguém mais ninguém menos que Elon Musk no valor de R$ 5.094,670 (US$ 977.000) ?

A história pode até parecer um enredo de filme de Hollywood, mas é real e aconteceu com um casal de idosos de Nova York.

Tudo começou em 1989, quando os cônjuges decidiram comprar um carro qualquer, mas descobriram que o veículo era na verdade um Lotus Esprit de 1976 usado nas filmagens do filme de James Bond, de 1977.

Ao CNBC, o casal – que permanece anônimo – afirma que só notaram a verdadeira importância do automóvel enquanto ele estava sendo rebocado e foram avisados pelos caminhoneiros sobre estarem viajando com o carro usado pelo James Bond.

Desde então, os proprietários procuraram restaurar o veículo e colocá-lo em exposição até 2013 – quando decidiram colocar o carro em um leilão. Assim, o item foi adquirido por um comprador secreto que, mais tarde, revelou ser Elon Musk.

O Magnata dono da Tesla, fabricante de automóveis elétricos, queria o modelo com objetivo claro: satisfazer um desejo de criança.

De acordo com o empresário, um dos principais sonhos que tinha quando era mais jovem, era andar no carro do James Bond, o Lotus Esprit.

Apesar da empolgação, Musk afirmou que o veículo não poderia ser modificado, mas que criaria uma versão similar em homenagem ao automóvel.