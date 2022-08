Quem é o cantor anapolino que cantou na Globo e arrancou elogios da Ivete Sangalo

O cantor anapolino Gabriel Nandes, de 25 anos, foi um dos destaques no programa ‘Pipoca da Ivete’, da TV Globo, neste domingo (07).

A apresentação rendeu a ele diversos elogios da artista baiana . Quem assistiu também pôde ver as expressões de alegria estampadas no rosto dela. “Eu fiquei muito encantada com a sua voz”, disse Ivete.

Antes de estar no palco da Globo, o jovem já brilhou nos bares e restaurantes de Anápolis, ainda com 15 anos. O cantor da música popular brasileira (MPB) também fazia sucesso na escola em que estudava, animando os eventos culturais.

O ano de 2018 foi decisivo para o rapaz. Na data, ele fez a gravação do primeiro DVD, com músicas autorais para 540 pessoas, no Teatro São Francisco, em Anápolis. Depois disso, o jovem reduziu os shows noturnos para focar nos trabalhos sonoros.

O primeiro grande ‘hit’ de Gabriel, “Seu Costume”, veio logo depois. O som rendeu mais de 3 milhões de reproduções apenas em uma plataforma. Com o sucesso, o rapaz decidiu sair da cidade de criação e ir para São Paulo, em busca de mais oportunidades.

Desde então, o jovem não parou de investir na carreira. Ele, que já fez parcerias com artistas como Ana Vilela e Bruno Gadiol, já alcança mais de 9 milhões de streamings no Spotify.

Confira um pouco da participação