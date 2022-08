Semana começa com previsão de chuva para algumas regiões de Goiás; veja os dias

Dois fenômenos vão promover mudanças significativas nas condições do tempo em Goiás nesta semana. É o que indica previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo).

A partir desta terça-feira (09), algumas regiões do estado podem ter pancadas de chuvas isoladas: Sudoeste e Sul. Juntas, elas devem acumular precipitações de 30,0mm. Jataí, Rio Verde, Itumbiara, São Simão e Santa Helena de Goiás serão as mais atingidas.

A alteração, porém, afetará apenas Centro-Sul do estado. É que a formação de um corredor de umidade vai influenciar essa região com o aumento da nebulosidade. Nesta terça, o corredor de umidade auxilia na formação de áreas de instabilidade e, na quarta-feira (10), ainda há possibilidade de chuva.

Além disso, de quinta-feira (11) até sábado (13), o avanço de uma massa ar frio de origem polar vai provocar o declínio nas temperaturas mínimas. A alteração ocorre devido ao avanço de uma frente fria pela região sudeste do Brasil.

Neste período, Goiânia pode registrar até 13º. Possibilidades de chuvas na capital ou em outras cidades da Região ainda não foram visualizadas pelo Cimehgo, mas a equipe de meteorologistas segue em monitoramento.

A tendência é que, a partir de sábado, a onda de ar frio comece a diminuir em todo o estado.