Ex-Globo, atriz se revolta com cena que flagrou em aeroporto: “é nojento”

A atriz Lúcia Veríssimo usou as redes sociais, nesta quarta-feira (10), para compartilhar uma situação constrangedora que vivenciou em um aeroporto. Em desabafo, a artista reclamou da postura de um passageiro que, segundo ela, estaria se comportando de maneira desagradável no local.

De acordo com a artista, o homem estava sentado ao lado, descalço, com os pés em cima da poltrona e coçando as parte íntimas na frente de todos que passavam por ali – ação que incomodou fortemente a ex-global.

“Esse sujeito sentado dessa forma como se estivesse sentado no sofá da casa dele está no aeroporto. Falando ao telefone com voz alta, descalços, com os pés em cima de uma poltrona pública e claro que coçando suas partes baixas”, escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lúcia Veríssimo LV 🏹🎥📷🐆🐎🎞🖋🐱🐶 (@lverissimo)

Para piorar ainda mais a situação da atriz, outro homem também estava “imitando” a postura do outro e falando ainda mais alto ao telefone.

Mesmo tentando mudar de lugar algumas vezes, Lúcia afirmou que acabou encontrando outras pessoas com comportamento similar ao dos homens citados no relato.

“Sim, entendo o conselho ‘quem está incomodado que se mude’. E já fiz isso duas vezes. Encontrando o mesmo tipo mal-educado ou mãe com crianças aos berros que se tornarão sujeitos como esse da foto. Triste realidade”, disse.

Nas redes sociais, internautas manifestaram apoio a reclamação de Lúcia afirmando que, ultimamente, muitos perderam a “noção” de respeito.

“Falta de preocupação com o próximo é um problema sério”, afirmou um.

“Onde foram parar os princípios e valores?” questionou outro.