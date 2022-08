Mulher não segue as recomendações médicas e é encontrada morta pelo irmão, em Aparecida de Goiânia

Uma mulher de 39 anos, foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (10), no Jardim das Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que na noite desta terça-feira (09) ela estava na residência do irmão, um homem de 42 anos, quando pediu para ele levá-la de volta para casa.

Entretanto, no meio do caminho, o pneu do carro que estavam acabou furando e eles retornaram para onde estavam.

Após voltarem para a casa do irmão, ela saiu com outro irmão para comprar bebidas em uma distribuidora, contrariando recomendações médicas, que a proibiram de beber, pois o fígado estava comprometido.

Na manhã de hoje, ao ir até o quarto onde ela estava dormindo, o irmão a encontrou já sem sinais vitais. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).