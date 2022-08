Gustavo Mendanha afirma que Caiado e Perillo fizeram um “pacto”

Durante live na noite desta quarta-feira (10), o candidato ao Governo de Goiás Gustavo Mendanha (Patriota) atacou alianças feitas pelo Ronaldo Caiado.

Antes de lembrar que não acreditava na composição entre Caiado e Daniel Vilela criticou aliança do mandatário com o governador do Distrito Federal (DF) Ibaneis Rocha (MDB). Em seguida, Gustavo apontou estranhamento de apoio de tucanos à reeleição de Caiado.

“Ouvi falar de uma conversa entre Caiado uma deputada ligada ao ex-governador Marconi Perillo. Achava impossível que havia tido um pacto entre os dois – não de aproximação -, mas não haveria nenhuma dificuldade. O entendimento é que os dois não vão se enfrentar nas urnas”, disse ele.

Mendanha lembra que poucas horas depois, dois prefeitos declararam apoio ao Caiado. “Eram da cozinha do ex-governador Marconi Perillo”, disse ele. “Esses prefeitos não iriam apoiar o atual governador se não fossem liberados pelo Marconi”, acrescentou.