Homem morre em grave acidente entre Anápolis e Gameleira de Goiás

Foi identificado como sendo Rogério Carvalho dos Santos Silva, de 33 anos, o homem que morreu na manhã desta quinta-feira (11), em um grave acidente, na GO-437, entre Anápolis e Gameleira de Goiás.

De acordo com informações de testemunhas que presenciaram o momento da colisão, Rogério estava em alta velocidade e bateu na traseira de um caminhão parado.

No momento do acidente, a vítima não portava documentos de identificação, o que dificultou o trabalho da perícia que compareceu ao local.

Natural de Formosa do Rio Preto, na Bahia, Rogério era morador do bairro Jardim Esperança, no extremo Sul de Anápolis.

As causas do acidente e da morte já estão sendo investigadas.