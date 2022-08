Existem alguns signos que fogem a todo custo da possibilidade de se envolver com outra pessoa, mas o que não imaginam é que ainda vão descobrir o que é amar alguém de verdade.

A verdade é que esses signos que listaremos abaixo são muito complicados de conviver e acabam se estressando logo com os outros.

Então, para se protegerem, essas casas do zodíaco preferem nem dar corda nos possíveis relacionamentos. Eles correm mesmo. Porém, calma! O jogo vai virar. Confira!

3 signos que ainda vão saber o que é amar alguém de verdade:

1. Gêmeos

Os geminianos são do estilo de vida super livre e detestam cobranças o tempo todo. Com isso, eles preferem mentir, se esquivar e fugir de todas as possibilidades de amor.

O que eles talvez nem imaginam é que existem outras pessoas que podem se encaixar perfeitamente no jeitinho sem jeito deles.

Pessoas de aquário e sagitário têm grandes chances de serem bem compatíveis com os geminianos.

Ou seja, tenha paciência que toda panela tem sua tampa e os nativos de Gêmeos também poderão viver boas e saudáveis histórias de amor.

2. Virgem

O virginiano, totalmente diferente do signo anterior, é bastante metódico, crítico e complicado. Por não encontrar ninguém que se adeque ao seu jeito correto, ele prefere ficar sozinho.

Mas a boa notícia é que ele ainda vai conhecer alguém correto e visionário como o nativo. Que adora cumprir horários da forma mais metódica possível e isso o ganhará totalmente.

Uma linda história de amor será construída! Não desacredite do amor e pare de fugir de tudo e todos!

3. Aquário

O aquariano, assim como o geminiano, tem essa energia natural de correr de relacionamentos. A fama de ser ‘do contra’ não é falsa.

Pelo contrário, o aquariano gosta mesmo de procurar mínimos detalhes para justificar suas ausências, para correr de cobranças e não ter que dar satisfações.

O que ele não sabe ainda, é que está perdendo uma boa chance de ser feliz com alguém que o entende e o completa. Abra seu coração de gelo, aquariano! Boas notícias estão por vir!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!