Principal torneio do Brasil, o Campeonato Brasileiro existe desde 1959, quando o Bahia se sagrou campeão. Entre mudanças na fórmula de disputa, nome e regulamento, a competição como conhecemos atualmente perdura desde 1971, com a conquista do Atlético Mineiro.

O torneio já foi chamado de Taça Brasil, Torneio Roberto Gomes Pedrosa, Taça de Prata, Campeonato Nacional de Clubes, Copa Brasil, Taça de Ouro, Copa Brasil, Copa União, Copa João Havelange e, por último, Campeonato Brasileiro Série A.

Quais times são os maiores campeões do Campeonato Brasileiro?

1. Palmeiras (10 títulos)

Em primeiro lugar, está o alviverde paulista, com 10 troféus. O início se deu em 1960, com o último título sendo conquistado em 2018.

Nesse meio tempo, os paulistas também venceram em 1962, 1967 (2x), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994 e 2016.

2. Santos e Flamengo (08 títulos)

Clube que revelou o Rei Pelé, o alvinegro praiano divide o segundo posto na lista com o Flamengo. Uma das equipes mais tradicionais do país, o Santos obteve a maioria das vitórias na década de 1960 e ainda assim está bem ranqueado.

O peixe conquistou o Brasileirão em: 1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004. Os primeiros títulos contaram com a presença do Rei Pelé, enquanto os últimos tiveram a assinatura de Robinho.

Do mesmo modo, o Flamengo possui 08 conquistas do torneio. Contando com o brilho de Zico em três deles e Gabigol em outros dois, o rubro negro foi campeão em 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020.

3. Corinthians (07 títulos)

Além do Santos, outro alvinegro na lista é o Corinthians. Entretanto, diferente dos demais que aparecem na lista até o momento, a equipe do Parque São Jorge demorou para vencer a competição.

Desde que conquistou a primeira taça em 1990, o timão também venceu em 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

4. São Paulo (06 títulos)

Principal vencedor do Brasileirão no início do século, o tricolor paulista possui 06 títulos da competição. A primeira conquista ocorreu em 1977, além disso, a equipe venceu em 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008.

Sendo dessa maneira, o único time a vencer o campeonato por três anos consecutivos, desde que a disputa é realizada no atual formato.

5. Cruzeiro, Fluminense e Vasco (04 títulos)

Embora não estejam passando pelos melhores anos da história, Cruzeiro e Vasco possuem 04 conquistas cada.

Assim sendo, a raposa venceu em 1966, 2003, 2013 e 2014. Enquanto o cruzmaltino levantou a taça em 1974, 1989, 1997 e 2000. O Fluminense ganhou em 1970, 1984, 2010 e 2012.

6. Internacional (03 títulos)

Primeiro clube gaúcho na galeria dos campeões, o Internacional acumula 03 títulos brasileiros vencidos. A torcida comemorou em 1975, 1976 e 1979.

Entretanto, após a conquista do Atlético Mineiro na temporada de 2021, o Inter é a equipe da Série A que está há mais tempo sem levantar o troféu.

7. Bahia, Botafogo, Grêmio e Atlético Mineiro (02 títulos)

Como resultado do título em 2021, o Atlético Mineiro entrou para a lista dos bicampeões do torneio. Ainda assim, a equipe divide este posto com Bahia, Botafogo e Grêmio.

Além de 2021, a equipe mineira levantou a taça em 1971. Recém promovido para a Série A, o Botafogo venceu em 1968 e 1995.

Semelhantemente rebaixados para a Série B em 2021, Bahia e Grêmio também possuem dois títulos cada. Os gaúchos conquistaram em 1981 e 1996. Enquanto o Bahia ganhou em 1959 e 1988.

8. Athletico Paranaense, Coritiba, Guarani e Sport (01 título)

Por fim, estão as equipes que levantaram a taça do Brasileirão apenas uma vez. Único campeão do interior do Brasil, o Guarani conquistou o título em 1978.

Outra equipe que conseguiu um feito inédito foi o Sport Recife. O leão é a única equipe do Nordeste do país a levantar a taça. O feito foi alcançado em 1987.

Rivais locais, Athletico Paranaense e Coritiba estão empatados em número de conquistas. O furacão conquistou o título em 2001, enquanto o coxa branca ganhou em 1985.

