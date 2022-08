Ataque a tiros contra ônibus deixa 7 feridos em Jerusalém

Um ataque a tiros contra um ônibus em Jerusalém deixou sete pessoas feridas, duas delas em estado grave, na noite deste sábado (13), informaram os serviços de emergência de Israel.

O atentado ocorreu perto do túmulo do Rei Davi, ao sul da Cidade Velha, e o suspeito fugiu do local. A polícia israelense fechou os acessos à Cidade Velha e fazia buscas na região com a ajuda de helicópteros

Segundo relatos de socorristas ao jornal Jerusalem Post, o ônibus levava peregrinos que haviam deixado o Muro das Lamentações, local sagrado para judeus, quando o atirador abriu fogo indiscriminadamente. A motivação do ataque não está clara.

Na última semana, Israel realizou bombardeios contra a Faixa de Gaza, deixando dezenas de palestinos mortos, e o grupo radical Jihad Islâmica disparou centenas de foguetes contra o território israelense. Também foram registradas incursões militares na Cisjordânia.