HUGOL diz que é grave o quadro de criança baleada na cabeça, em Goiânia

Está em estado grave a criança de 03 anos que foi baleada na cabeça em uma distribuidora de bebidas, neste sábado (13), em Goiânia. As informações são do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde o menino está internado.

O Portal 6 apurou que a vítima estava no estabelecimento com o tio, que também foi atingido por disparos no abdômem e no braço. Segundo o último boletim médico, a criança está sedada e em respiração mecânica. O Hugol ainda não repassou informações sobre quais procedimentos ela teria passado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os tiros partiram de homens que estavam em um Kia Cerato vermelho. Após o crime, eles teriam fugido do local, que fica no Residencial Jardim Cerrado 1.

Segundo testemunhas, um dos suspeitos mora a poucos metros do local. A PM foi até o endereço, onde encontrou o homem, que confessou o crime. Ele disse que estava com alguns amigos bebendo quando a vítima teria agredido a todos com socos e pontapés e saído correndo.

O suposto autor dos disparos e mais três pessoas resolveram então entrar no carro e sair à procura da vítima no intuito de matá-la. Ele foi encontrado pelos suspeitos sentado na porta de uma distribuidora de bebidas com o sobrinho.

Os outros suspeitos foram encontrados no Jardim Flamboyant. Dois dos detidos, segundo a PM, pertencem à uma facção criminosa. Um deles possuía, inclusive, mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. O outro tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e um porte ilegal de arma de fogo.

Nas buscas foram encontradas duas armas de fogo e 18 munições.