Cruzamento da Brasil com a Goiás tem data para ter tráfego liberado

A obra realizada no cruzamento da Avenida Brasil com a Goiás, no Centro de Anápolis, tem data para ser entregue. De acordo com o diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Igor Lino, a previsão é que a ação seja concluída na sexta-feira (20).

“Eles [operários] já fizeram boa parte do primeiro lance de manilha porque o incêndio se alastrou em uma extensão de mais ou menos 160, 170 metros de rede”, disse.

O tráfego, todavia, deve demorar um pouco mais para ser liberado. Isso porque a CMTT precisa fazer a sinalização. Por isso, é provável que os carros só voltem a transitar por lá no sábado (21).

A reforma de urgência começou na na última sexta-feira (12), por conta do incêndio na tubulação, causado por pessoas em situação de rua.

A previsão inicial para o fim da obra era nesta segunda-feira (15). O engenheiro de trânsito explicou ainda que toda a tubulação deverá ser trocada, por conta dos prejuízos causados pelo fogo.

Relembre

Na madrugada da sexta-feira (12), uma fumaça saindo dos bueiros assustou as pessoas que passavam pelo local. O que aconteceu foi que alguns indivíduos estavam colocando fogo na boca de lobo, possivelmente para se aquecer.

Desde então, o trânsito está complicado na região, resultando em congestionamentos pela cidade, inicialmente pelo incêndio e depois pela obra.