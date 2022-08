Em quatro anos, candidaturas LGBTQIA+ dobram em Goiás

Após as convenções partidárias, oito candidaturas LGBTQIA+ foram oficializadas pelas siglas em Goiás. O número é o dobro do registrado em 2018, quando apenas quatro nomes concorreram aos cargos de deputado federal e estadual, senador e governador do estado.

O levantamento foi realizado com base em dados da organização VoteLGBT. Com a plataforma, a entidade busca aumentar a representatividade dessa parcela da população.

Ao Portal 6, a cientista política Ludmila Rosa destaca que o aumento acompanha uma tendência vista no país. “Também tivemos um percentual de aumento significativo em escala nacional. Continuamos com um número muito aquém do que a gente espera em uma democracia verdadeiramente ampla, mas é um crescimento para se comemorar”, afirma.

O número, segundo a especialista, tende a ser maior que o divulgado, pois os postulantes enfrentam barreiras sociais. “Não é fácil e seguro se mostrar como candidato LGBTQIA+ em um estado conservador como Goiás. A decisão passa por questões de família, que ainda estão aliadas com violência política pautada pela LGBTfobia”, avalia.

Os candidatos temem, ainda, perder votos e apoio político ao expor a sexualidade. “Eles pensam: se eu disser que sou parte da comunidade, eu perco um nicho ou perco aquela igreja que me apoia. É dessa forma que essas exclusões vão se perpetuando também, com base no que a população se mobiliza ou não”, explica.

Além da parte numérica, Ludmila Rosa destaca a necessidade de candidaturas competitivas. “Eu não vejo isso em Goiás. Uma candidatura que seja competitiva por ser LGBTQI+, sendo ativo para o partido porque dialoga com as pautas de quem representa. Geralmente ela tem destaque por outros elementos, como visibilidade e outros públicos agregados”, aponta.

Confira a lista de candidatos que se declaram LGBTQIA+ nestas eleições e que se declararam em 2018:

2022

– Fabrício Rosa (PT) – Deputado Estadual – Gay;

– Junior Pinheiro (PSDB) – Deputado Estadual – Bissexual;

– Bárbara Bombom (PSOL) – Deputada Estadual – Mulher Trans;

– Matheus Ribeiro (PSDB) – Deputado Federal – Gay;

– Arthur Ramos da Conceição (PCB) – Deputado Federal – Gay;

– Ariel Luz (PT) – Deputada Federal – Mulher Trans;

– Isabel Cristine (PT) – Deputada Federal – Lésbica;

– Illana Mattos (PSC) – Deputada Federal – Lésbica.

2018

– Felipe Freitas (PSB) – Deputado Estadual – Bissexual;

– Thiago Costa (PPL) – Deputado Federal – Gay;

– Thiago Henrique (PDT) – Deputado Federal – PDT, Gay;

– Fabrício Rosa (PSOL) – Governador – Gay.