Homem é preso após matar a mãe com martelo e atropelar multidão nos EUA

Um homem foi preso após matar a própria mãe e dirigir contra uma multidão de 75 pessoas. A colisão matou uma mulher e feriu 17 participantes de um evento, na Pensilvânia (EUA).

Adrian Oswaldo Sura Reyes, 24, teria atropelado o grupo de pessoas e em seguida matado a mãe com um martelo, por estar cansado de brigar com ela, segundo a NBC News e o New York Post.

A polícia afirmou que a multidão estava reunida para uma arrecadação de fundos para as famílias de dez pessoas que morreram em um incêndio no começo do mês. Ele entrou no carro e dirigiu em direção a elas, matando Rebecca L. Reese, 50, e atingindo as outras 17 pessoas, que foram hospitalizadas.

Logo após os atropelamentos, Reyes voltou para casa e viu a mãe Rosa D. Reyes, 56, na rua. As autoridades afirmaram que ele pisou fundo no acelerador e colidiu com ela de frente. Após o impacto, ele saiu do veículo, pegou um martelo e a golpeou cinco vezes.

Ao chegarem ao local, o suspeito confessou o crime aos policiais e disse que tudo começou após uma discussão com a mãe, em casa. Perguntado se estava ciente do atropelamento em massa, ele disse: “Sim, fui eu”. Enquanto era levado ao tribunal pela polícia, ele se desculpou pelo ocorrido.

O policial Anthony Petroski definiu o incidente como uma “tragédia completa”. “Esta é uma tragédia completa em uma comunidade onde já houve um drama. Vamos fazer nosso trabalho da melhor maneira possível para conduzir uma investigação completa não apenas para as famílias, mas também para os membros da comunidade que já estão sofrendo”.

Reyes está enfrentando duas acusações de homicídio criminal e teve a fiança negada. Ele está detido na Penitenciária do Condado de Columbia, disse a polícia neste domingo (14).

O estabelecimento que organizou o evento beneficente pediu respeito à privacidade nas redes sociais. “Por favor, respeite nossa privacidade enquanto estamos de luto e tentamos processar os eventos que ocorreram”.