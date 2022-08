Homem vai cobrar dívida e acaba esfaqueado em Anápolis

Um homem, de 30 anos, foi encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), após ter sido vítima de tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira (15), no bairro Jardim Alexandrina, na região Norte de Anápolis.

O Portal 6 apurou que tudo teria começado quando a vítima, já aparentemente alterada, foi ao encontro do suspeito para cobrar uma dívida referente à reforma de um antigo veículo.

As coisas saíram do controle e iniciou-se uma discussão acalorada. Logo depois, as trocas de ofensas passaram à violência física.

Durante a briga, o homem que estava sendo cobrado pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra a vítima, atingindo-a no peito, no braço esquerdo e também no abdômen.

Logo após o esfaqueamento, o suspeito fugiu do local e deixou o rival ferido e ensanguentado.

A vítima ainda conseguiu descer do apartamento em que estava e pediu socorro em um estabelecimento comercial localizado em frente ao prédio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foi rapidamente acionado e após realizar os primeiros socorros, encaminhou o homem às pressas para o HEANA, onde precisou ser ressuscitado após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

A Polícia Militar (PM) esteve presente no apartamento em que a tentativa de homicídio teria ocorrido. No entanto, não teve êxito em localizar o suspeito do crime, nem a arma utilizada.