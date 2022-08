CUFA realiza seletiva de concurso de beleza da periferia de Goiânia

Para alguns goianos que moram na periferia, a chance de se tornar uma próxima Gisele Bündchen ou ser o novo Caio Castro pode se tornar uma realidade.

Isso porque um projeto elaborado pela Central Única das Favelas (CUFA) em Goiás dará a oportunidade de jovens moradores da periferia mostrarem todo o talento nas passarelas por meio do concurso TOP CUFA.

A competição é considerada a maior disputa juvenil para os moradores de comunidades e busca combater toda a forma de preconceito étnico e racial existente.

Até o momento, a organização do projeto já selecionou alguns participantes conforme as inscrições enviadas e critérios como: ter entre 16 e 29 anos, residir em Goiás e desejar ingressar no mercado da moda.

Agora, os competidores participarão da primeira seleção presencial que está marcada para acontecer nesta terça-feira (16), no Shopping Passeio das Águas, em Goiânia.

Após esse processo, os jovens escolhidos passarão por uma segunda etapa, onde produzirão books para uma votação online. Em seguida, a banca de jurados irá revelar, durante um desfile, quem são campeões.

Os vencedores do concurso irão ganhar o agenciamento de carreira, uma bolsa integral do curso de modelo e manequim e um book fotográfico profissional.

O projeto é apadrinhado nacionalmente pela top Gisele Bündchen e busca quebrar barreiras e fazer a ligação entre os candidatos com o mercado da moda e o mercado publicitário.