Uma mulher de 28 anos foi presa na tarde desta terça-feira (16), em Pontalina, na região Sul de Goiás, após matar a avó, de 69 anos, asfixiada e botar fogo no corpo.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) chegou até a casa e deparou com a suspeita saindo da residência. Aos militares, ela contou que estrangulou a idosa e ateou fogo nela. A mulher vivia com o esposo, a irmã, de 26 anos, e a avó.

No momento do crime, apenas a irmã estava no recinto e foi trancada por ela no quarto, para que não houvesse a intervenção por parte dela.

Aos militares, a suspeita falou que matou a idosa pois estava cansada de cuidar da vítima, pois ela lhe dava muito trabalho.

Após a prisão, ela foi encaminhada para o hospital da cidade para a confecção do laudo médico e em seguida apresentada na delegacia de polícia de Morrinhos.

O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).