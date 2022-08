Durante reunião com presidente do TRE, Caiado reforça confiança na condução do processo eleitoral

Durante reunião realizada na tarde desta quinta-feira (18), com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), desembargador Itaney Francisco Campos, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou que confia totalmente na condução do processo eleitoral em Goiás.

Caiado colocou a disposição do TRE-GO todas as forças de segurança do estado para que a normalidade da votação seja garantida no estado em outubro.

“Antes de iniciar a campanha, me reúno com representantes de todos os poderes até para esclarecer que minha posição será sempre da defesa daquilo que são as normas da legislação eleitoral, da confiança no pleito, e, agora como governador, disponibilizando toda a força de segurança do Estado para garantir a segurança das zonas eleitorais de Goiás”, disse.

Candidato a reeleição, o governador afirmou que respeitará todas as regras do pleito eleitoral e prometeu debater em alto nível e de maneira ética.

O TRE é o responsável por toda a condução das eleições em Goiás, a fiscalização das sessões eleitorais e também a divulgação dos resultados.