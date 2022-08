Força de Paulo do Vale é testada em Rio Verde com adversária bancada por Schreiner e Daniel Vilela

Em uma tacada só, o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, quer garantir a eleição de um deputado estadual e outro federal.

Na noite de quinta-feira (18), o chefe do Executivo Municipal discursou em um grande evento de lançamento de campanha do vice-prefeito, Dannillo Peireira (PSD) a deputado federal, e o filho do prefeito, Lucas do Vale (MDB), que disputa uma das 41 vagas na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Rio Verde tem cerca de 140 mil eleitores e o grupo de Paulo do Vale está otimista porque o campeão de votos na região, o deputado federal José Mário Schreiner, representante-mor do agro no estado, desistiu da disputa.

Fontes da cidade ouvidas pela Seção Rápidas, no entanto, acreditam que existe uma pedra no sapato do grupo do prefeito: a afilhada política de Schreiner, Marussa Boldrin, do MDB.

O receio se dá, sobretudo, com o lançamento da candidatura dela neste sábado (20), com ações simultâneas em 216 municípios.

Filha de agropecuaristas, Marussa é vista na Câmara de Rio Verde, onde é vereadora, como a mais aguerrida dos parlamentares.

A força dela, em contraponto ao apoio que os candidatos do prefeito recebem do atual presidente da Alego, Lissauer Vieira, também é mensurada pelo endosso de Daniel Vilela, presidente do MDB e candidato a vice na chapa de Caiado.