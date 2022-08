Um homem morreu após o carro que ele conduzia se envolver em um acidente, neste sábado (20), na GO-330, em Ipameri. O veículo, que possuía ocorrência de roubo registrada em Bela Vista de Goiás, bateu de frente com um caminhão.

A batida aconteceu por volta das 7h10, no km 114 da rodovia. O carro de passeio, um Chevrolet Cobalt, seguia sentido a Catalão quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu com o caminhão que vinha no sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e constatou o óbito no local. O homem estava sozinho. Já o condutor do caminhão não teve ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo pertencia a um motorista de aplicativo.

Durante uma viagem, realizada na por volta de 03h deste sábado, o trabalhador teve o carro roubado após ser ameaçado e rendido com uma faca.