Mulher que estava grávida de gêmeos dá a luz e descobre que cada bebê é de uma cor; veja

Uma jovem, identificada como Chantelle Broughton, de 29 anos, surpreendeu a todos ao dar a luz a dois bebês, gêmeos, mas com tonalidades de pele completamente diferentes. O caso ocorreu em Nottingham, na Inglaterra e segundo a mãe, isso pode ter uma explicação.

A moça, que é auxiliar de enfermagem, explicou que ela tem um avô nigeriano por parte da mãe, enquanto o pai das crianças, Ashton, de 29 anos, é metade jamaicano e metade escocês, o que pode ter causado o resultado em questão.

Um dos filhos do casal possui tonalidade de pele clara, e a do outro é escura. Além disso, os olhos das crianças também são opostos, sendo de um verde e o do irmão, castanho. A jovem também acredita que os cabelos serão diferentes.

“Eu acho que eles continuarão com a aparência diferente. O cabelo deles também não deve ser igual. Acho que Azirah terá um cabelo mais grosso e cacheado, mas Ayon não. Já dá para sentir a diferença na textura”, disse a mãe ao jornal britânico Daily Mail.

Os irmãos se diferem não apenas na parte física, Chantelle Broughton afirma que já consegue observar as personalidades de cada um, mesmo sendo bebês. Segundo ela, enquanto um é mais “calmo e descontraído”, o outro precisa de mais atenção dos pais.

De acordo com especialistas em genética, as chances de gêmeos como estes nascerem tão diferentes é entre um e um milhão. Sendo assim, a mãe deu a luz a uma dupla rara.