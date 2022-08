Mesmo contando com uma rotina de vida considerada como mais saudável e até mesmo mais segura, algumas doenças driblam esses cuidados extra e afetam mais a população feminina, do que a masculina.

Todo o autocuidado tido pelas mulheres com relação à saúde, reflete principalmente na expectativa delas, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 80, 3 anos, comparado com a esperança de 73,3 anos dos homens.

Combinações hormonais, fatores genéticos e até mesmo ambientais explicam porque certas enfermidades afetam mais o gênero feminino.

Pensando nisso, separamos algumas doenças que merecem cuidados redobrados, tanto para a prevenção, como para o tratamento.

6 doenças que afetam mais as mulheres do que os homens

1. Alzheimer

Um estudo realizado em 2017, pela Universidade de Coimbra, identificou que as mulheres são mais afetadas pelo Alzheimer do que os homens.

O resultado foi obtido após análise de ratinhos já de meia idade, que mostraram que conforme a idade, as fêmeas sofriam com a diminuição do estrogênio no cérebro, contribuindo para a disfunção cognitiva, neuro-degeneração, morte neuronal, assim como a tão temida doença.

2. Distúrbios alimentares

Além de diversos outros fatores, a pressão estética imposta pela sociedade é um dos principais motivos que explicam porque os distúrbios alimentares afetam mais a população feminina.

Estes transtornos costumam se apresentar principalmente nas fases em que as mulheres estão mais vulneráveis à influências externas, no entanto, não é a única justificativa para a causa da anorexia, bulimia, ortorexia e demais perturbações alimentares.

Além da pressão, esses distúrbios também podem ocorrer por questões genéticas, biológicas ou psicológicas.

3. Acidente Vascular Cerebral (AVC)

As mulheres se encontram dentre os principais grupos de risco do preocupante Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Estão entre os principais sintomas do diagnóstico, a falta de força em um único braço, o desvio facial, entortando principalmente o sorriso e a dificuldade na fala.

Evitar fumar, manter uma alimentação saudável e balanceada, controlar a pressão arterial, assim como a prática regular de atividades físicas estão entre as formas de prevenção.

4. Esclerose Múltipla (EM)

A Esclerose Múltipla (EM) também figura na lista das doenças que afetam em maior parte as mulheres, do que os homens.

A enfermidade é degenerativa, crônica e inflamatória. No geral, ela costuma aparecer mais entre os 20 e os 40 anos.

Dentre os sintomas estão a fadiga, alteração do equilíbrio, visão turva, queixas intestinais e urinárias, perda da força muscular, problemas sexuais e alterações da sensibilidade.

5. Fibromialgia

Especialistas apontam que a fibromialgia ocorre sete vezes mais em mulheres do que em homens.

Por mais que o tratamento garanta uma melhor qualidade de vida ao paciente que recebeu o diagnóstico, a doença não possui uma cura concreta.

Associada com outros sintomas como a depressão, alterações do sono, ansiedade, fadiga e distúrbios intestinais, a fibromialgia afeta a musculatura e costuma causar dor intensa.

6. Infecção urinária

Por último, mas não menos importante, temos a infecção urinária, que é mais frequente no gênero feminino devido principalmente ao tamanho da uretra feminina.

Por ser menos, as bactérias conseguem chegar com uma facilidade maior à bexiga, o que ocasiona a infecção.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

