Candidata do PSOL aposta no crescimento após ficar à frente do PT em pesquisa para Governo de Goiás

Candidata ao governo de Goiás pelo PSOL, Cintía Dias figura em 4° lugar nas intenções de votos com 2,2% na pesquisa Serpes encomendada pelo jornal O Popular.

Encostada em Vitor Hugo, que somou 3,7%, a candidata superou o candidato do PT, Wolmir Amado, que está abaixo, inclusive, do Professor Pantaleão, do Unidade Popular, com 1,1% e empatado com Edigar Diniz, do NOVO, com 0,6%.

Ronaldo Caiado, do União Brasil, lidera com 47,7%, seguido por Gustavo Mendanha, do Patriota, com 19,7%.

Cíntia disse à Seção Rápidas que recebeu com entusiasmo os 2,2% nas intenções de voto. “A gente entrou em um jogo não preparado para receber mulheres. Mais que receber 2,2, essa eleição diz muito sobre ocupar espaço.

Para ela, estar atrás de nomes como o de Wolmir Amado, significa que há grande possibilidade de a sua candidatura crescer. “As pessoas estão cansadas de candidatos que propõem aquilo não é o que a sociedade quer”, afirma.

Sobre Vitor Hugo, é taxativa: “O major tem o discurso na contramão da sociedade goiana. Ele defende que não tenha câmeras nas fardas. A sociedade quer transparência”.

Cintía também não poupa críticas ao Partido dos Trabalhadores que, para ela, fez escolhas erradas na composição de sua chapa.

Já em relação ao governador Ronaldo Caiado, ela se limita a dizer: “O jogo apenas começou e acredito que a gente deve ter um 2° turno.”