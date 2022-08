Pesquisa Serpes/O Popular: Caiado lidera com 47,7%; Mendanha tem 19,7% e Vitor Hugo, 3,7%

O governador Ronaldo Caiado (UB) cresceu na segunda rodada da pesquisa Serpes/O Popular, divulgada na noite deste domingo (21), e chegou a 47,7% das intenções de voto para o Governo de Goiás.

Ele tem 28 pontos de vantagem para Gustavo Mendanha (Patriota), que aparece em segundo lugar, com 19,7%. O terceiro colocado é Major Vitor Hugo (PL), que tem 3,7%.

Este é o primeiro levantamento sem Marconi Perillo (PSDB), que desistiu do Palácio das Esmeraldas para concorrer ao Senado Federal.

Caiado cresceu 10,1% em relação à primeira rodada da pesquisa, do dia 15 de julho. De acordo com a Serpes, o governador teria hoje 63% dos votos válidos e, portanto, venceria a eleição no primeiro turno.

Mendanha ganhou um ponto percentual. Vitor Hugo variou positivamente 0,6%.

Os candidatos Cíntia Dias (PSOL) atingiu 2,2%. Professor Pantaleão (UP) aparece com 1,1%. Wolmir Amado (PT) e Edigar Diniz (Novo) têm 0,6% cada. Vinícius Paixão (PCO) somou 0,2% e Helga Martins (PCB) não pontuou.

A pesquisa Serpes/O Popular ouviu 801 eleitores entre 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo turno

O levantamento também mediu as intenções de voto dos eleitores em dois cenários de segundo turno. Caiado venceria Gustavo Mendanha e Major Vitor Hugo em ambas simulações.

Diante do candidato do Patriota, ele teria 54,6% dos votos contra 28,1% de Mendanha. Se o adversário for o candidato do PL, o governador teria 60% dos votos contra 13,7% de Vitor Hugo.