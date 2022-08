Receita deve abrir consulta a novo lote do Imposto de Renda nesta quarta

CRISTIANE GERCINA (SÃO PAULO, SP) – A Receita Federal deve abrir, nesta quarta-feira (24), a consulta ao quarto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda 2022. A consulta geralmente é liberada uma semana antes do pagamento dos valores, previsto para 31 de agosto.

Até agora, foram pagos três lotes de restituição, somando R$ 18,9 bilhões para 12,9 milhões de contribuintes. Segundo a Receita, a ordem dos pagamentos é definida pela data de transmissão da declaração, respeitadas as prioridades definidas em lei (idosos, contribuintes com doença grave ou deficiência física ou mental e professores).

A consulta é feita pela internet, por meio do portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal), ou no próprio site da Receita Federal. Também é possível consultar pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para celular ou tablet. No e-CAC, é preciso informar a senha do gov.br. No site, o cidadão digita seu CPF, data de nascimento e demais dados solicitados