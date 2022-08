Esposa de Kobe Bryant faz homenagem no aniversário do ex-atleta

Vanessa Bryant, esposa de Kobe Bryant, fez uma homenagem ao ex-jogador de basquete, que completaria 44 anos nesta quinta-feira (23).

Vanessa publicou uma foto de 2009 do título da NBA conquistado por Kobe com os Lakers.

“Feliz aniversário, baby! Eu te amo e sinto muito a sua falta! #44”, escreveu a esposa do ex-jogador.

Kobe, sua filha Gianna, de 13 anos, e outras sete pessoas morreram em um acidente de helicóptero ocorrido em 26 de janeiro de 2020, na Califórnia, nos Estados Unidos.