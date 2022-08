Pegadas de dinossauro de 113 milhões de anos aparecem nos EUA após rio secar

Pegadas de dinossauros com mais de 113 milhões de anos foram encontradas em um parque do Texas, nos Estados Unidos, após um rio secar durante o verão intenso no país.

As marcas, consideradas “as mais antigas reveladas em 2022”, estavam no rio Paluxy, dentro do Parque Estadual do Vale dos Dinossauros, e mostram uma espécie de “caminho” com pelo menos 10 passos.

O superintendente do parque, Jeff Davis, afirmou em entrevista ao canal norte-americano ABC News que esta é a maior trilha do tipo encontrada no parque e, possivelmente, a maior da América do Norte.

Segundo ele, os responsáveis pelas pegadas são acrocantossauros, dinossauros que podiam chegar a 4,5 metros de altura e pesar até sete toneladas.

O tamanho e a extensão das pegadas não foram divulgados pelo parque até o momento.

Com o fim do verão, porém, a expectativa é de que o nível do rio suba e as pegadas desapareçam. “Esta é a natureza do rio”, afirmou o diretor do parque ao canal.