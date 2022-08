Criolo tem show confirmado em Anápolis na etapa final do Festival Paralelo Sonoro

Depois de uma série de atividades de ocupação da cidade, o Coletivo Pequi e o Centro Cultural Joana Dark realizam a etapa final do 12º Festival Paralelo Sonoro com apresentação do cantor, rapper, compositor e ator brasileiro, Criolo.

Integram o line up ainda as bandas “Amanda Canto Violado”, “Lucas Lanne e a locomotiva”,“3.600”, “Sete Copas”, “Disttopia” e “Serbêto” com convidados especiais.

O evento acontece no dia 10 de setembro, no estacionamento do Campus UEG – Henrique Santillo, e contará com praça de alimentação, área de convivência, palco e pista de skate em uma estrutura inédita planejada pela arquiteta Camila Brasil.

Para o produtor cultural Leo Evening, “trazer uma das maiores vozes da nova geração de artistas da música brasileira como Criolo, que se consagrou enquanto cantor atravessando as barreiras do Rap, é fantástico. Uma satisfação gigante de poder oferecer uma apresentação de tão alto nível para o público de Anápolis”.

Interessados em adquirir os ingressos devem acessar o site https://www.sympla.com.br/evento/festival-paralelo-sonoro-2022/1626981

Criolo ficou conhecido nacionalmente em meados de 2011, com o lançamento do seu álbum Nó Na Orelha. Nascido na periferia paulistana, Criolo juntou-se ao movimento rap em 1989.

Em 2006, gravou seu primeiro álbum, ‘Ainda Há Tempo’, e criou o Rinha de Mc’s, um espaço para jovens rappers duelarem no método freestyle (rimas livres e improvisadas). O espaço recebe ainda shows de rap, exposições de graffiti e fotografias.

Em 2010, o artista ainda conhecido como Criolo Doido lançou dois singles: Grajauex e Subirusdoistiozin — sendo que esse segundo ganhou videoclipe próprio.

Os singles foram confirmados para o álbum que viria no ano seguinte, Nó Na Orelha, incluindo a canção Não Existe Amor em SP. Foi indicado por Caetano Veloso como a melhor coisa que havia ocorrido no cenário musical brasileiro atual.

Depois disso, lançou em 2014, “Convoque o Seu Buda”, em 2016 relançou seu primeiro álbum “Ainda Há Tempo”, em 2017 lança “Espiral de Ilusão”, em 2020 lança o álbum “Existe amor” ao lado de Milton Nascimento, em 2021 lança o álbum instrumental “Nó na orelha” e em 2022 lança “Sobre Viver”.

O festival

A primeira edição do festival aconteceu em 2009 recebendo inúmeros grupos e bandas que ganharam a atenção de Goiás. Velho Cerrado, Flávio Robbie, Evening, Lady Lanne, Chapéu di Paia, Novos Vinis e Santillo Rock são alguns dos grupos que passaram pelo palco do festival nesses 11 anos de fruição artística e musical.

O Paralelo também já trouxe nomes nacionais como BNegão e seletores de Frequência, Fresno, Boogarins, Pablo Vittar, Gabriel Pensador, Carne Doce, Móveis Coloniais de Acaju, Francisco El Hombre e internacionais como Perrosky (Chile) , Kumbia queers ( Argentina) , Billy Pilgrim (EUA), Papier Tigre (Fraça). Em 2022, a 12ª edição do festival foi realizada por quatro etapas de shows lindos com artistas locais, regionais e nacionais.

Serviço

12º Festival Paralelo Sonoro – Show do Criolo

Data: 10 de setembro (sábado)

Local: Estacionamento do Campus UEG – Henrique Santillo,

Horário: abertura dos portões às 16h

Atrações:

CRIOLO – 7 Copas – 3600 Slimes – Lucas Lanne e a Locomotiva – VIOLINS – Amanda Canto Violado – OLUÁS – Distoppia – Arqui Rival – Serbêto Mssario e Convidados – DJ Bárbara Novais – DJ Felix – DJ Lil Cobain

Programação detalhada

16:00h DJ Felix

16:30h Serbêto Mssario e Convidados

17:10h DJ Felix

17h30 Distoppia

18:10h DJ Felix

18h30 Lucas Lanne e a Locomotiva

19:10h Dj Lil Cobain

19:30h Arqui Rival

20:10h Dj Lil Cobain

20:30h Amanda Canto Violado

21:10 Dj Lil Cobain

21:30 Sete Copas

22:10 Dj Barbara Novais

22:30 Violins

23:10 Dj Barbara Novais

23:30 3600 Slimes

00:10 Oluas Music

00:30h CRIOLO

02:00h Oluas Music