Faculdade de Anápolis oferece atendimento psicológico com custo simbólico

Está aberto o período de cadastro para atendimento psicológico na clínica escola da Faculdade Anhanguera de Anápolis. Com valor simbólico de R$ 10, as consultas devem começar na primeira semana de setembro.

Aqueles que querem cuidar da saúde mental podem entrar em contato pelo número (62) 4015-9431, na secretaria do curso de psicologia. Outra forma é diretamente na recepção da faculdade.

Os pacientes inscritos na lista de espera passam por uma triagem, que deve acontecer na próxima semana. Esta etapa é gratuita. Depois disso, eles terão consultas uma vez por semana, até o final do semestre letivo, em novembro.

Na clínica escola, os atendimentos são realizados por alunos que se encontram nos períodos finais da graduação. Toda a ação é supervisionada por um profissional qualificado.

A prática de oferecer consultas acessíveis na área da saúde é comum entre as instituições de ensino. Para mais informações sobre consultas em outras especialidades, como nutrição e fisioterapia, entre em contato com a instituição através do número (62) 4015-9400.