Ronaldo Caiado avisa que não estará no debate Portal 6/ UOL

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), comunicou que não poderá participar do debate do Portal 6/UOL, que será realizado na noite desta quinta-feira (25).

Embora a equipe de campanha já tivesse realizado credenciamento e acenado positivamente à participação, a informacão repassada pela campanha é a de que ele não conseguirá chegar à tempo.

Caiado está no Ministério da Saúde, em Brasília, em agenda para resolver demandas do estado relacionamento ao financiamento da rede estadual de saude de média e alta complexidade.

A organização do debate lamenta a não participação do candidato do União Brasil e reforça que o evento ocorrerá com os demais postulantes ao Governo de Goiás.