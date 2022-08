Botafogo x Flamengo: Onde assistir, horário e escalação dos times

O Flamengo entrará em campo neste domingo (28) pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo a partir das 18h no Estádio Engenhão.

Visando encurtar a diferença para o líder Palmeiras, o Mengão tenta não repetir o que fez no primeiro turno, quando ainda era comandado pelo português Paulo Sousa. Na ocasião, o time perdeu para o Glorioso por 1 a 0, no estádio Mané Garrincha e viu a distância para o pelotão de frente se distanciar ainda mais.

No entanto, na quarta-feira (31), o time carioca se prepara para o confronto mais importante do ano: o Velez Sarsfield, fora de casa, pela semifinal da Copa Libertadores. Por isso, a tendência é que o comandante da equipe, Dorival Júnior, poupe os titulares no clássico deste final de semana.

Cebolinha e Vidal devem reger a equipe carinhosamente chamada de “flamenguinho” pela torcida. Alguns titulares devem compor o banco de reservas, assim como Erick Pulgar e Guilherme Varela, que ainda não jogaram pelo rubro-negro.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito, Marçal, Cuesta, Adryelson, Saraiva, Tchê Tchê, Carlos Eduardo, Jefferson, Lucas Fernandes, João Victor e Júnior Santos.

Flamengo: Santos, Ayrton Lucas, Pablo, Fabrício Bruno, Matheuzinho, Vidal, Diego, Victor Hugo, Everton, Lázaro e Marinho.

Onde assistir?

O Clássico da Rivalidade terá transmissão para todo o Brasil somente no Premiere FC, canal fechado da TV Globo.