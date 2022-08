São Paulo x Fortaleza: Onde assistir, horário e escalação dos times

Depois de sofrer um duro golpe no meio de semana ao ser derrotado para o Flamengo por 3 a 1, em casa, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo foca as atenções para o confronto contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (28) .

A partida será no Morumbi e marca também o encontro de Rogério Ceni com a equipe que projetou ele para o futebol nacional depois de campanhas bem expressivas.

Apesar de ter também o primeiro confronto contra o Atlético Goianiense pela semifinal da Copa Sulamericana, no meio de semana, o técnico são-paulino não mandará a campo uma equipe tão alternativa. A presença expressiva de alguns titulares será necessária para tentar vencer e sair da segunda metade da tabela.

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Galoppo, Nikão e Igor Gomes; Marcos Guilherme e Luciano.

Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Ronald e José Welison; Thiago Galhardo, Moisés e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Onde assistir?

A partida terá transmissão na TV aberta pela Globo e, para todo o Brasil, no Premiere FC.

Quem apita?

O mineiro Paulo Cesar Zanovelli da Silva será o arbitro do confronto.