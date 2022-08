Bombeiros de Anápolis encontram corpo de homem que se afogou em represa de Campo Limpo

Foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Anápolis, no final da tarde deste domingo (28), o corpo de um homem de 33 anos que se afogou em uma represa da zona rural do município de Campo Limpo.

A corporação, juntamente com a Polícia Militar, foi acionada por volta das 13h.

Ao chegarem no local, os mergulhadores perceberam que o rapaz estava já sem vida na parte rasa.

A suspeita é que ele tenha ido se lavar e tropeçado nas algas existentes no local.

O Instituto Médico Legal (IML) já foi mobilizado para recolher o corpo.

Mais informações a qualquer momento.