Depois de Harry Potter, Goiânia ganha cafeteria “de terror” inspirada em caso famoso

Com uma experiência inédita e aterrorizante, após inspiração no mundo de Harry Potter, Goiânia ganha uma cafeteria inspirada em assombrosas histórias de terror.

Essa é a terceira filial da Tema Café & Bistrô, primeira cafeteria temática da capital, que atualmente conta com temas inspirados nas séries How I Met Your Mother, no Setor Sul, e Stranger Things, no Jardim Goiás.

A novidade, inspirada nos contos aterrorizantes de Amityville, foi instalada no Setor Marista.

A inauguração da unidade foi nesta sexta-feira (26). O local promete fortes emoções para o público corajoso que quer se aventurar em uma cafeteria com inspiração na história real de um crime sinistro que ocorreu em 1973 na casa mal-assombrada de Amityville, em Nova York.

O fato foi tão marcante que cerca de 25 produções cinematográficas foram realizadas com inspiração no caso criminal que ronda o imóvel, como Terror em Amityville e Invocação do Mal.

Agora, a unidade do Setor Marista se transformou em uma verdadeira experiência para o público, tanto que também é chamada de “Tema Experience”.

Em Amityville City, os visitantes contarão com uma casa assombrada contendo personagens vivos de filmes de terror, como o palhaço Pennywise e A Freira, um labirinto do dragão, trem fantasma, casa do bruxo e muitas delícias gastronômicas.

Elogios

Já no primeiro dia de inauguração, a jovem Simone Gomes aproveitou a inauguração, juntou os amigos e juntos, foram desvendar a novidade.

“Desde a chegada fica bem nítido o quanto eles focaram desde os detalhes principais da história até os mínimos detalhes quando vamos entrando. Eu e minha turma de amigos tentamos por duas vezes entrar na casa, na primeira tentativa conseguimos ir até na metade, mas ficamos muito assustados e saímos correndo pra porta de entrada”, contou.

“Depois ficamos mais calmos e na segunda tentativa deu certo, dentro da casa eles conseguiram entregar uma realidade muito forte de como é em Amityville. Super recomendo a visita na casa – para quem tem coragem – e recomendo o labirinto, que tem vários detalhes sombrios também”, completou.

Neste final de semana de inauguração, a unidade estará atendendo apenas mediante reservas pelo número (62) 99305-5712.