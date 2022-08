Para quem acredita que apenas o cloro é suficiente para deixar a água da piscina limpa e livre de problemas, existem algumas péssimas notícias e segredos dificilmente contados.

A grande verdade é que piscinas, principalmente de clubes e parques aquáticos, possuem uma enorme quantidade de protozoários e vírus que podem desencadear uma série de doenças nos banhistas.

Isso porque o corpo humano, ao entrar em contato com a água, libera uma infinidade de germes e bactérias. Ou seja, é impossível controlar tudo apenas com o cloro.

Sabe quando você abre os olhos embaixo d’água e eles ficam vermelhos e irritados? Então, saiba que isso está totalmente ligado à sujeira de micro-organismos presentes no local, principalmente, com presença forte de urina.

Diante da pequena explicação, entenda melhor quais problemas podem ser adquiridos caso você beba o líquido nada seguro.

Descubra por que você jamais deve engolir a água da piscina

1. Risco de adquirir gastroenterite

As bactérias da E.Coli, Legionella e Norovírus podem ser facilmente encontradas nas águas de clubes e parques aquáticos.

Ou seja, as chances de você começar a apresentar quadros de vômitos, diarréias, dor de barriga e náuseas são enormes.

A gastroenterite nada mais é que uma inflamação ou infecção na mucosa que reveste o tubo digestivo do ser humano, indo desde o estômago até os intestinos.

É preciso estar atento aos sinais apresentados após os banhos de piscina.

2. Irritações

É bem mais comum do que se pensa ver banhistas procurando postos de saúde com ardor nos olhos, nas vias aéreas e até de dificuldade em respirar depois de saírem de piscinas.

Isso é ocasionado em razão do acúmulo de cloraminas na água. Em resumo, é a combinação do cloro com suor, produtos usados no corpo e, principalmente, urina.

Ou seja, só de encostar a pele na água, já é um perigo, imagine só o que esse mix não pode fazer no organismo, caso seja ingerido.

3. Infecções

Bactérias como a Staphylococcus podem ser facilmente encontradas na água. Caso ingerida, esses micro-organismos são capazes de causa intoxicações alimentares.

Além disso, toda a flora intestinal pode ser prejudicada, gerando uma possível disbiose.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

