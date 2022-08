Paula Fernandes sofre grave acidente de carro em rodovia: ‘Renasci’

A cantora Paula Fernandes sofreu um grave acidente de carro na rodovia Presidente Castello Branco, em São Paulo, na véspera de completar 38 anos, no sábado (27). Ela, que estava acompanhada do namorado Rony Cecconello, teve ferimentos leves.

“Eu ainda não sei bem como estou, só sei que estou viva e que ontem eu renasci. Esta imagem chocante [do carro capotado] representa o dia mais difícil da minha vida, em que achei que seria o nosso fim”, disse a cantora em texto publicado no Instagram.

Paula também compartilhou na rede social, neste domingo (28), a foto do carro capotado e contou detalhes do acidente. Ela disse que voltava do interior para São Paulo quando um carro desgovernado bateu na traseira do seu veículo.

“Perdi o controle da direção com a força da batida e nosso carro capotou algumas vezes e arrastou no asfalto até parar. Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror”, disse Paula, que dirigia o carro no momento do acidente.

Quando o veículo parou a cantora falou que só queria saber como estava o namorado. Segundo Paula, Cecconello teve alguns arranhões e ela machucou um pouco o braço. “Deus, o carro se acabou por fora, mas nos protegeu como um cofre, evitando o pior, e o cinto de segurança, que pode salvar a vida de muita gente como salvou na nossa.”

A cantora revelou que ainda está em choque e que a cena do acidente se repete como filme. “Sinto taquicardia e medo quando lembro. Foi muito difícil dormir esta noite. Mas a coisa mais importante de todas neste momento é que nós renascemos”, disse a cantora.

Paula afirmou que Deus deu a ela no seu aniversário -neste domingo- o presente de continuar viva e poder recomeçar. Ela falou que agora pretende passar mais tempo com quem ama e fazer dos próximos dias os melhores da sua vida. “A gente é finito…Temos que aproveitar nosso tempo aqui.”

Famosos comentaram a publicação da cantora na rede social. O DJ e produtor musical Bruno Martini disse que é bom saber que a cantora e o namorado estão bem. “Força para vocês! Feliz aniversário minha amiga, fiquem bem”, escreveu, acrescentando um emoji de coração.

A cantora Liah Soares desejou um novo ciclo de vida para Paula. “Para que não esqueçamos que todos os dias ganhamos uma nova oportunidade de recomeçar e fazer tudo diferente”, escreveu Liah. “Deus é bom o tempo todo! Glória a Deus! Viva!”, escreveu a cantora Tania Mara.

“Passarinho feliz por estar bem!”, comentou a cantora Kell Smith, que acrescentou emoji de carinha triste e de coração. Já a atriz Giovanna Antonelli disse que Deus é maravilhoso. “Você é abençoada. Aliás vocês! Amém! Viva a Vida”, escreveu acompanhado de vários emojis de coração.