Uma moradora de uma casa localizada no centro de Campinorte, região Norte do estado, colocou fogo na própria residência no início da manhã de segunda-feira (29). Ela foi encontrada na parte externa da casa, com o corpo cheio de cinzas e dizendo que o ‘capeta’ havia mandado ela colocar fogo na casa.

O Portal 6 apurou que a mulher possivelmente sofre de depressão e distúrbios mentais. Ela foi socorrida por policiais militares que foram acionados por pessoas anônimas.

Quando os militares chegaram ao local, o portão estava trancado e ela havia dito que o diabo teria carregado as chaves.

Foi necessário emprego de força para arrombar a entrada do imóvel para salvar a vida da residente, além de tentar interromper o mais rápido possível a destruição dos móveis e da propagação da fumaça para a vizinhança.

Enquanto o Corpo de Bombeiros estava em deslocamento, populares utilizaram de regadores para combater o incêndio. Tanto a mulher quanto um policial militar foram encaminhados para uma unidade de saúde para serem assistidos após a inalação de fumaça tóxica.