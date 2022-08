Anápolis terá simulação de crime do ‘novo cangaço’ durante a madrugada

O comando da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis vai realizar na madrugada desta quarta-feira (31) um treinamento simulado a roubo a instituição financeira. A ação vai acontecer na Rua 15 de dezembro, no Centro da cidade, a partir das 2h.

De acordo com o Tenente Rocha, da Coordenação do 3º CRPM, a simulação integrada para o aprimoramento dos policiais, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e outras forças de segurança.

“O batalhão vai fechar a saída para as rodovias e outras vias de escoamento. Todas as viaturas já têm função determinada”, explicou.

O teste será realizado no Banco do Brasil da região central, mas serve para qualquer instituição financeira que for invadida. Na ação, todos os efetivos irão participar, serão 18 equipes, em média 60 policiais.

De acordo com o tenente, o treinamento é importante para evitar crimes do novo cangaço. O último roubo a banco em Anápolis aconteceu há cerca de 20 anos. Porém, em abril de 2020, houve um furto na mesma agência onde ocorre a simulação. Na data, os criminosos levaram cerca de R$ 1 milhão.

Antes disso, Anápolis só tinha passado por uma situação parecida há 20 anos. A ocorrência mais recente desse crime na região foi em Terezópolis de Goiás, onde um carro-forte foi violado.

No final de 2021 também teve um caso registrado em Nova Crixas, em Goiás. Uma ação policial matou 08 suspeitos que faziam parte de uma quadrilha que planejava um roubo a banco no estilo ‘novo cangaço’.

Essa modalidade se tornou comum. Cidades como Araçatuba (SP), Criciúma (SC) e Guarapuava (PR) foram alvos recentes de criminosos que sitiaram regiões do município para levar o dinheiro.