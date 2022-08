Brechó de luxo em Anápolis descobre mais furtos de idosa ladra; veja vídeo

A dona do brechó de luxo que divulgou os crimes de duas idosas contra a loja publicou nas redes sociais um novo furto de uma delas.

No vídeo, postado no Instagram nesta terça-feira (30), a idosa estava no caixa ao lado de uma jovem e dobra o que parece ser uma calça. Quando a atendente se vira, ela guarda a peça dentro da própria roupa.

A atitude criminosa era contumaz. Noutro flagrante, publicado no dia 26 de agosto, a empresária mostrou duas idosas furtando a loja.

Elas foram presas e a polícia encontrou, na casa de uma delas, uma bolsa avaliada em R$ 4 mil.