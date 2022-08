Mesmo sendo utilizado por milhares de brasileiros diariamente, muitos ainda não conhecem todas as funcionalidades que o Pix tem a oferecer.

Lançado em outubro de 2020, ele se trata de uma plataforma gratuita oferecida pelo Banco Central do Brasil e já disponível para a maioria das instituições bancárias, para o pagamento eletrônico instantâneo, disponível tanto para pessoas físicas, como jurídicas.

Em pouco tempo, o meio de pagamento se tornou um dos mais utilizados no território brasileiro, principalmente devido a série de vantagens que oferece.

Apenas em julho deste ano, mais de dois trilhões de transações foram realizadas por meio do Pix, movimentando cerca de R$ 933 bilhões.

Todavia, apesar dos quase dois anos em que está disponível para acesso dos brasileiros, a maioria ainda não conhece o meio por completo.

Pensando nisso, separamos uma lista com algumas dessas funcionalidades que são às vezes desconhecidas pelos usuários.

Conheça as funcionalidades do Pix que a maioria das pessoas não sabe que existem

1. Pix Saque

Mesmo não sendo tão conhecida, a funcionalidade de saque, juntamente com a de troco, movimentou mais de 290.000 transações entre dezembro e março de 2022, o equivalente a 5% das operações totais.

A função foi desenvolvida com o objetivo de tornar mais simples a retirada de dinheiro em espécie pelos usuários do meio de pagamento.

Assim, por meio da funcionalidade, o brasileiro consegue retirar a quantia desejada sem precisar se dirigir a um caixa eletrônico ou agência bancária, bastando apenas localizar estabelecimentos comerciais que aderiram às modalidades.

2. Pix Troco

Criada junto com a função de saque, a de troco é uma outra modalidade oferecida por meio de pagamento eletrônico instantâneo, que muitos não sabem que existe.

Por meio dela, o consumidor pode, por exemplo, depositar um Pix de R$ 50 para o pagamento de uma compra de R$ 20, e o estabelecimento retorna os R$ 30 de troco em dinheiro.

A função também é uma forma de tornar mais fácil para o usuário a retirada de dinheiro em espécie.

3. Pix Parcelado

É isso mesmo, se engana quem pensa que por se tratar de um meio de pagamento instantâneo, não é possível realizar o pagamento da compra.

Entretanto, mesmo sendo uma funcionalidade já disponível, não são todas as instituições financeiras que a oferecem.

Além disso, as regras de uso são diferentes para cada uma destas que garantem o serviço.

4. Pix Cobrança

Essa modalidade é voltada principalmente para que as empresas possam cobrar a quantia devida por seus clientes por meio da plataforma.

Com a função, logo que o consumidor aponta a câmera do celular para o QR Code, informações como valor, data de pagamento e benefício aparecem na tela.

5. Pix Agendado

Como o próprio nome já diz, com a funcionalidade, o usuário consegue realizar o agendamento da transação definindo o melhor dia para que ela possa ser realizada.

Dessa forma, logo que chega a data escolhida, a transferência bancária é feita instantaneamente logo nas primeiras horas.

6. Limite de horário

Uma medida tomada pelo Banco Central do Brasil para aumentar a segurança dos usuários do meio de pagamento instantâneo é a imposição de um limite de horário como nova funcionalidade.

Assim, das 20h às 06h, as transações ficam limitadas a apenas R$ 1 mil.

