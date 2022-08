Vídeo do TikTok viraliza ao mostrar cão com paralisia ensinando bebê a engatinhar; veja

Viralizou nas redes sociais um vídeo extremamente fofo mostrando uma Rottweiler com paralisia ensinando um bebê a engatinhar e as cenas emocionaram os internautas.

A cachorrinha Kahlua sofreu uma queda de três andares e acabou perdendo os movimentos das patas traseiras, mas não se tornou um empecilho para ela se locomover.

Além disso, o animal ainda foi flagrado tentando ensinar o ‘irmão humano’ a andar também. No vídeo é possível ver a tutora de Kahlua e a mãe do neném encorajando ambos.

“Mostre a ele como fazer isso Kahlua, mostre a ele”, disse a adulta. Em seguida, o pequeno começa a se locomover também, assim como a Rottweiler o ensinou.

Na publicação, a tutora escreveu ““nosso cachorro com paralisia ensinou o bebê a como se locomover” e o post já alcançou mais de 9 milhões de visualizações, além de 2,1 milhões de curtidas.

Nos comentários, inúmeros usuários do TikTok disseram que se emocionaram com as cenas. “Por que isso me fez chorar? Eu não sei. Nós não merecemos os cães”, disse uma.

“Desculpe, não consigo parar de assistir, é tão fofo e engraçado”, disse outra.

Assista