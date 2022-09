Valiosas, raras e principalmente caras. As figurinhas do novo álbum da Copa do Mundo de 2022 tem dado o que falar entre os colecionadores e internautas, tudo isso porque, dependendo do jogador, o valor do adesivo pode ser entre mil a nove mil reais.

Mas o que ninguém te conta é que essa busca por cédulas raras e que valem verdadeiras boladas de grana não é de hoje.

Muitos colecionadores de notas e moedas brasileiras passam incessantes dias buscando por preciosidades muito mais valiosas que as figurinhas dos jogadores. Veja!

6 notas que podem valer mais que as figurinhas raras da Copa:

1. R$ 50 sem o “Deus seja louvado”

Todas as células de Real possuem uma pequena citação de “Deus seja louvado” nos cantinhos das notas.

Todavia, em 1994, foi emitido no mercado um lote de notas de R$ 50 sem essa frase e por conta dessa falha, essas raras cédulas hoje valem 4 mil reais.

2. R$ 50 reais com assinatura de Pérsio Arida

Ainda no campo das “oncinhas” temos as notas de R$ 50 sem a assinatura de Pérsio Arida, que tiveram apenas 400 mil impressões e hoje valem mais de R$ 3 mil reais.

Ok, mas quem é esse homem? Basicamente, toda cédula do Real deve ter duas assinaturas, a do ministro da Fazenda e a do presidente do Banco Central.

O problema é que quando alguém fica pouco tempo em um desses cargos, a nota assinada se torna rara.

Foi o caso da assinatura de Pérsio Arida, que foi presidente do Banco Central apenas de janeiro a junho de 1995.

3. R$ 5 reais e R$ 10 com asterisco

Até 1990 a Casa da Moeda não deixava circular notas com erros de impressão. Assim, recolhiam-se essas com falhas e registrava-se um asterisco nas cédulas substituintes.

Somente 400 mil dessas notas de R$ 5 e R$ 10 entraram em circulação, e por causa disso hoje elas podem ser vendidas por até R$ 2 mil.

4. R$ 5, R$ 10 e R$ 50 importadas

As cédulas do Real entraram em circulação no Brasil em 1994, naquele ano, para cumprir com a demanda, algumas notas tiveram que ser importadas de outros países.

Por exemplo, as cédulas de R$ 5 vindas da Alemanha, as de R$ 10 confeccionadas na Inglaterra e as de R$ 50 feitas na França.

Essas notas, identificadas pela letra “B” ao fim do seu número de série e marca do fabricante no verso das notas, podem valer até R$ 1500.

5. R$ 1 bifacial

Engana-se quem acha que as moedas não valem tanto assim. Mas ao que tudo indica, a moeda de R$ 1, que foi feita para comemorar os 40 anos do Banco Central, pode valer entre R$ 6 mil e R$ 8 mil.

A moeda em questão é bifacial, ou seja, ambos os lados são idênticos, dando a impressão, em um primeiro momento, de se tratar de uma moeda falsa.

6. R$ 1 com um beija-flor

Para finalizar, aqui temos mais um pequena moeda que vale uma verdadeira bufunfa! A moeda de R$ 1 com um beija-flor pode ser comprada por até R$ 7 mil.

Essa preciosidade faz parte de um lançamento especial do Banco Central, em 2019, feito para comemorar os 25 anos de implantação do Plano Real.

Além do beija-flor alimentando seus filhotes, a peça conta também com a inscrição “25 ANOS DO REAL”.

