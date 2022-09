“Governadores de Anápolis” lideram pesquisas em três estados e podem ser reeleitos no 1º turno

Natural de Anápolis, Ronaldo Caiado (UB) está à frente nas pesquisas eleitorais em Goiás. No último levantamento divulgado pelo Ipec, o governador apareceu com 48% das intenções de votos, índice que o reelegeria ainda no primeiro turno.

O principal concorrente, Gustavo Mendanha (Patriota), somou 21%, conforme o levantamento. Mas não é só por aqui que um anapolino lidera.

Além de Caiado, Antônio Denarium (PP), em Roraima, e Mauro Mendes (UB), no Mato Grosso, também caminham para ganhar as eleições no primeiro turno.

Eles são candidatos à reeleição nos respectivos estados. Em Roraima, de acordo com a pesquisa Ipec mais recente, Denarium lidera a disputa com 45% das intenções de votos, índice que dá a ele chances de vencer ainda no primeiro turno, uma vez que a disputa está polarizada.

O candidato tem como principal concorrente apenas a candidata Teresa Surita (MDB), que tem 38%. Os demais são Fábio Almeida (PSOL), com 2%, Juraci Escurinho (PDT), com 1% e Rudson Leite (PV), 1%.

Já no estado de Mato Grosso, o atual governador e anapolino Mauro Mendes (UB) também lidera. Segundo o levantamento mais recente, da TV Record/RealTime Big Data, divulgado nesta segunda-feira (29), ele tem 49% das intenções de voto.

O anapolino está à frente dos demais com folga. Atrás dele está Marcia Pinheiro (PV), com 8%, Pastor Marcos Ritela (PTB), com 6% e Moisés Franz (PSOL), 2%.