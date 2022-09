Rubens Otoni tem o dobro de recursos destinados pelo PT a Wolmir Amado

Publicamente, a militância do Partido dos Trabalhadores em Goiás não dá um pio sobre a falta de prioridade orçamentária à campanha do professor e ex-reitor da PUC-GO Wolmir Amado, que disputa o Governo do Estado.

O desconforto atinge, principalmente, candidatos a deputado. Menos para um: Rubens Otoni, candidato à reeleição à Câmara Federal.

Enquanto Wolmir Amado recebeu do fundo partidário meros R$500 mil, o petista histórico terá o dobro para investir em pessoal, material e transporte.

A Seção Rápidas do Portal 6 procurou a campanha do ex-reitor para comentar a situação, mas não foi possível contato com o candidato porque ele está em agenda externa.